  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبة يدها ذات السعر الخرافي!

هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبة يدها ذات السعر الخرافي!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 01:10
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

البوابة-نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة بإطلالة رائعة سحرت بها قلوب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور و الفيديوهات (إنستغرام). و

اقرأ ايضاًإطلالات هيفاء وهبي تبرز قوامها الصيفي الجميل.. إليكِ أحدثهاإطلالات هيفاء وهبي تبرز قوامها الصيفي الجميل.. إليكِ أحدثها

و ارتدت هيفاء فستانا تميز برسومات ملونة من توقيع المصمم الإيطالي (اليساندرو انريكيز) كما و خطفت الحقيبة التي كانت تمسكها هيفاء بيدها أنظار الجميع، خاصة أنها حقيبة يد (بيركين)من دار (هيرميس)، نظرًا لسعرها الضخم، ففي مطلع عام 2022، تم بيع نسخة من حقيبة (فوبورغ بيركين) بسعر يقترب من 400 ألف دولار خلال مزاد خاص.

هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت أغنية (ما بضعفش) على طريقة الفيديو كليب و حققت تفاعل و مشاهدات كبيرة و تصدرت التريند في العديد من الدول العربية. و الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع سليمان دميان، و الكليب إخراج إيلي فهد.

هيفاء وهبي
 

كلمات دالة:هيفاء وهبي

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن