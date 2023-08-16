هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبة يدها ذات السعر الخرافي!

البوابة-نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة بإطلالة رائعة سحرت بها قلوب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور و الفيديوهات (إنستغرام). و

و ارتدت هيفاء فستانا تميز برسومات ملونة من توقيع المصمم الإيطالي (اليساندرو انريكيز) كما و خطفت الحقيبة التي كانت تمسكها هيفاء بيدها أنظار الجميع، خاصة أنها حقيبة يد (بيركين)من دار (هيرميس)، نظرًا لسعرها الضخم، ففي مطلع عام 2022، تم بيع نسخة من حقيبة (فوبورغ بيركين) بسعر يقترب من 400 ألف دولار خلال مزاد خاص.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت أغنية (ما بضعفش) على طريقة الفيديو كليب و حققت تفاعل و مشاهدات كبيرة و تصدرت التريند في العديد من الدول العربية. و الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع سليمان دميان، و الكليب إخراج إيلي فهد.



