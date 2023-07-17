إطلالات هيفاء وهبي تبرز قوامها الصيفي الجميل.. إليكِ أحدثها

اتجهت الأنظار خلال هذا الأسبوع نحو الفنانة هيفاء وهبي بعد إطلاقها أغنية جديدة بعنوان "مبضعفش" التي انتظرها عشاق النجمة اللبنانية بحماس بعد غياب عن الساحة الصيفية لهذا العام.

وروجت لتلك الأغنية بجلسة تصوير خاطفة تألقت خلالها بإطلالة جذابة طغت عليها الأنوثة والجاذبية التي لم تخل من الأناقة اللافتة بإطلالات قمة في الأنوثة وغاية في الجمال.

وكان الفستان الضيق الذي يغازل الجسد ويرسم خطوطه ومنحنياته بشكل جميل هو اختيار هيفاء وهبي، أيقونية الموضة الذي تفضله في معظم المناسبات والمواسم، حيث يبرز أنوثتها وجمال قوامها الذي لا تزال تتمتع به حتى وهي في سن الخمسين.

كما يمنحها مظهرا شبابيا يوحي بالثقة والجرأة والجمال. وسنقدم لك في هذا المقال أناقة النجمة بالفساتين المجسمة بفستانين من علامات أزياء إيطالية فاخرة وعلامة لبنانية شابة.

هيفاء وهبي بـ فستان أسود بقصة الحورية بفيديو كليب أغنية "مبضعفش"

خطفت الفنانة اللبنانية المتألقة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير أجرتها لصالح أغنية "مبضعفش" التي وصفها جمهور الفنانة والمعجبون بانها أغنية الصيف الأجمل.

ونشرت صورها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وهي متألقة بفستان طويل بالقصة المجسمة التي تعشقها من توقيع المصمم جاد غندور وهو مصمم لبناني ليس بالجديد على ساحة التصميم وله قطع أنيقة ارتدتها كل من نانسي عجرم وكارول سماحة في السابق.

وعانق الفستان قوامها الممشوق بتصميم حورية البحر الضيق الذي أبرز رشاقتها بشكل جميل، وصمم باللون الأسود الموحد بالأكتاف المكشوفة مع فتحة صدر عميقة على شكل حرف الـV ممتدة لغاية البطن بكل أناقة وجرأة وأضفى قماش المخمل باللون الأسود التاثير الفاخر والقوي على التصميم الذي تميز بلمسة جمالية ناعمة عند الأكمام الشفافة التي جاءت مرصعة ببعض حبات الكريستال اللامعة بشكل ممتد على الياقة والأكتاف لمزيد من الفخامة والجمال.

واعتمدت هيفاء مع هذه الإطلالة تسريحة الشعر الغجري باللفائف ال"ويفي" الجميلة.

إطلالة من دار فيرساتشيه أطلت بها جيجي حديد من قبل

أطلت هيفاء وهبي على جمهورها بلوك غير تقليدي من دار الأزياء الإيطالية العريقة Versace من مجموعة ربيع وصيف 2023 التي عرضت في سبتمبر الماضي، حيث ارتدت فستانا طويلا يصل إلى الكاحل باللون الأسود مصمم بقصة محددة لقوامها لينحته بطريقة أنثوية جميلة، مع أكمام طويلة وقلنسوة للرأس مع فتحة ياقة مائلة.

وزين الفستان بشق جريء يكشف عن خصرها، واستعانت بمجوهرات ذهبية أيضا من Versace لإضفاء لمسة مشرقة للوك، حيث تزينت بعقد كبير فوق الرداء مع سوار وخاتم، كما انتعلت حذاء باللون الأسود بالكعب العالي مع مقدمة مدببة مزينة بشعار "ميدوزا" معدني لامع على شكل شعار الدار العالمية.

في افتتاحية مجموعة الدار الإيطالية العريقة "فيرساتشيه" ارتدت العارضة جيجي حديد ذات الفستان لافتتاح العرض وقيادة نهائي العرض ولكن نسق بشكل مختلف وبدت كلاهما غاية في الأناقة والجمال.

فستان باللون الأحمر اللافت من "نيكولاس جبران"

اختارت الفنانة فستانا آخرا باللون الأحمر الداكن بدرجة "بوردو"، مميز كذلك بنفس التصميم الضيق بالخصر المحدد وفتحة الياقة الواسعة والمتدلية الأطراف التي تتوسط الأكمام الطويلة، وجاء ذلك الفستان أيضا مرصعا بالكريستال البراق بأحجار حمراء وفضية اللون.

ونسقت معه حذاء مدببا بقماش شفاف بدرجة لون متناغمة مع الفستان من علامة الأحذية الإيطالية العريقة "جيانيفيتو روسي"، أما شعرها الداكن فتركته منسدلا بشكل مموج وأنثوي، وأكملت الإطلالة بإكسسوار ألماسي فاخر بعقد وأقراط أذنين فاخرين.