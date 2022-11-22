هيفاء وهبي ترد مجددا على المتنمرين بجلسة تصوير جديدة

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وتألقت هيفاء بإطلالة أنيقة كلاسيكية، مرتدية فستان أسود ضيق بدون حملات واكسسوارات مميزة، واعتمدت على الظهور بمكياچ عيون لامع.

و كتبت هيفاء رسالة قالت فيها: (بمجرد وقوعك في حب نفسك، تنتهي لعبتهم)، في إشارة منها إلى حملات التنمر التي تعرضت لها مؤخرا، بعد ظهورها بشكل مختلف في إحدى الصور.

وعبرت هيفاء وهبي قبل أيام عن غضبها تجاه أصحاب التعليقات المسيئة، واتهمت بعضهم بتعديل صورها لتبدو بشكل سيء من ظهورها في الرياض، و وكتبت عبر خاصية (ستوري) حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) : (شو بتقدروا تعلموا أعملوا أكتر من هيك بعد ما خلق، واللي أنتوا عاملينوا فيي وفي ملامحي، هو شبه نفسياتكم، هيدا لون الحقد اللي فيكم مش ناقص غير تطلعولي أنياب).