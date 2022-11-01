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هيفاء وهبي ترد على حملة التنمر التي تعرضت لها في الرياض

سهير العابد

سهير العابد

منشور 01 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:03
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية المعروض على قناة mbc مصر: (أنا بنعمة كبيرة كتر خير الله، أعطاني نعم كتير تستاهل أشكره عليها كل يوم، اكتر ما يستوقفني موضوع مش مهم وتافه وياخد مني أي اهتمام).

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و جاء رد هيفاء بعد تعرضها للتنمر، إثر انتشار صورة لها من كواليس حفلها في الرياض، إذ تحدث البعض عن تغير ملامحها، وحرص عدد من النجوم على دعمها والتأكيد على أنها مازالت جميلة الوجه والروح.

وأضافت هيفاء تعليقا على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص، وأنه كان بمثابة الرد على عدم تأثرها بردود الفعل التي جاءت على الصورة التي انتشرت لها من كواليس حفلها بالرياض.  وعن الحفل قالت :(كان اللقاء مع الجمهور اكتر من رائع مليان مشاعر وأشواق من لحظة وصولي للمطار).

و تابعات:(الحفل كان فيه جماهير رائعة غمروني بمحبة كبيرة، الكيميا بينا كانت عالية جدا، هما راحوا الحفلة لينبسطوا ده اللي بيهمني، مفكرتش في شيء تاني، جايين يشوفوني ويحضروني وينبسطوا).

 

كلمات دالة:هيفاء وهبي

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