هيفاء وهبي في 5 أزياء تسرق الأنفاس.. إحداها إطلالة ريفية

جمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لا يختلف عليه اثنان، فهي دائمًا ما تتبع أهم صيحات الموضة التي تبرز روحها الشبابية رغم أنه في الأربعينات من عمرها، وقد أشعلت مؤخرًا حماس متابعيها عبر نشر سلسلة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها تضمنت عدة إطلالات عصرية متنوعة مع لمسة من الجرأة والإثارة.

يمكننا ملاحظة زيادة نشاط هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، ففي كل مرة تفاحئنا بإطلالة تتسم بطابع عصري مختلفة عن الأخرى ، بالإضافة إلى تسريحة الشعر والمكياج المعتمد.

وهنا نعرض أبرز إطلالات هيفاء وهبي خلال الفترة الماضية:

فستان أبيض

تألَّقت هيفاء وهبي مُرتدية فستان أبيض قصير ذي أكمام طويلة وياقة عالية من توقيع العلامة التجارية Kyveli، واعتمدت تسريحة شعر منخفضة مُزينة بجديلة التفت حول تسريحتها البسيطة.

وأكملت وهبي إطلالتها ممسكة بحقيبة يد بيضاء مُزيَّن بالترتر برَّاق باللونين الرمادي والأبيض من مجموعة دار الأزياء الإيطالية "شانيل"، وانتعلت حذاء ابيض بتصميم مميز من ماركة "جيمي شو"، في حين تزيَّنت بخاتم مُرصَّع بالألماس من مجموعة مجوهرات "بولغاري".

فستان بولكا دوت

اختارت وهبي إطلالة ريفية أنيقة مُرتديةً طقم بولكا دوت بلون زهري التانغو مؤلف من قطعتين توب بشيالات سباغيتي وتنورة بفتحة جانبية من العلامة التجارية Abercrombie & Fitch، ونسَّقته بسترة صوفية باللون البيج.

فستان بنقشة النمر

استعرضت الفنانة الحسناء قوامها ومنحنيات جسدها بفستان ضيق ذي شيالات سباغيتي رفيعة جاء بنقشة جلد النمر من ماركة naked wardrobe، وتزيَّنت بساعة مُلتفة باللونين الذهبي والفضي من ماركة "بولغاري"، وحملت حقيبة يد صغيرة حمراء من "هيرمس" وانتعلت حذاء أسود ذي كعب عالٍ من ماركة " Christian Louboutin".

طقم ذهبي برَّاق

في بعض الأحيان، تختار هيفاء وهبي إطلالات خارج الصندوق وموضع راحتها، فقد اختارت طقم مؤلف من قميص وبنطال غريض باللو الذهبي البراق من العلامة التجارية " Alexandr Evauthier، لكنها أضفت لمسة خاصة بها حينما لفت شرائط حذائها الأحمر من ماركة Balenciaga حول الجزء السفلي من بنطالها ليبدو بقصة السندباد.

فستان أزرق أنثوي

بدت وهبي غاية في الأنوثة والجمال بارتدائها فستانًا بسيطًا من ماركة aLife جاء بفتحة صدر طويلة وببيونة عند الصدر، وتزيَّنت تنورته بأزرار بيضاء.