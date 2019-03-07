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كفوري يتعرض للهجوم بسبب (ولاد الحرام) و المدافعون: (وائل يمر بفترة صعبة!)

كفوري يتعرض للهجوم بسبب (ولاد الحرام) و المدافعون: (وائل يمر بفترة صعبة!)
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