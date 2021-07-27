وائل كفوري و نانسي عجرم يجتمعان في حفل غنائي في جدة

تحيي اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية برفقه مواطنها وائل كفوري، يوم 5 أغسطس/آب المقبل.

و يقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

و أعلن كافوري عن موعد الحفل عبر نشر صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وعلق عليها قائلًا (حفلة جديدة.. جدة 5 أغسطس.. حفلات صيف جدة).

وكانت نانسي قد طرحت أحدث كليباتها الغنائية (سلامات) من خلال قناتها على موقع (يوتيوب)، وهى الأغنية التي صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة.