ريهانا تستقبل طفلها الثاني.. أصبحت أم لولدين

كشف موقع TMZ العالمي منذ ساعات عن خبر سار لجمهور الفنانة العالمية ريهانا، حيث كشف الموقع ان النجمة الشهيرة استقبلت طفلها الثاني من زوجها ASAP Rocky آساب روكي.

ريهانا تستقبل طفلها الثاني .. أم لولديم

أعلنت بعض المصادر المقربة من النجمة الشهرة خبر استقبالها طفلها الثاني، وقالت المصادر إن النجمة السمراء تقضي مع حبيبها الأيام الأولى لما بعد الولادة، وتحرص ان تكون مع طفلها بعيدة عن الجمهور والصحافة.

وأكد المصادر ان النجمة العالمية بحالة جيدة جدًا، وإنها وحبيبها آيساب متحمسان وسعيدان من اجل عائلتهما، وانها يحاولان الاستمتاع والاهتمام بأسرتهما الصغيرة.

والجدير بالذكر ان ريهانا كانت قد استقبلت طفلها الأول RZA منذ ما يقارب السنة الـ 4 شهور.

ريهانا تعلن عن حملها الثاني

وخلال وقت سابق وتحديدًا في حفل السوبر بول، كانت النجمة الشهيرة قد اعلنت لجمهور عن مفاجأة صادمة حيث كشفت عن حملها بطفلها الثاني بعد فترة قصيرة من انجابها الأول.

وقدمت الفنانة العالمية أداءً مبهرًا على المسرح متألقة بـ جمبسوت باللون الأحمر وظهرت مع بطنها المنتفخ.

Rihanna headlining Super Bowl SOLO, levitating on a platform high above the field while being pregnant and breaking the record for the most watched halftime show of all time will always be iconic to me pic.twitter.com/0XtUBFHcoN https://t.co/YfmSmIL5rY — RIHPRINT (@yourfavesidol1) June 10, 2023



