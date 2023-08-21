حبيبة نيمار تطيح بعرش جورجينا.. جمال واحتشام واحترام للثقافة

أزاحت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، حبيبة نجم كرة القدم نيمار، البساط من أسفل قدمي منافستها عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، وذلك مع وصولها إلى المملكةالعربية السعودية عقب انضمام حبيبها إلى نادي الهلال السعودي.

حبيبة نيمار تخطف الأضواء في السعودية

باتت برونا، البالغة من العمر 28 عامًا، حديث السوشال ميديا بعدما سرقت جورجينا الأضواء خلال الأشهر الماضية منذ انضمامها حبيبها كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي.

وشاركت برونا متابعيها عبر حساباتها في "إنستغرام" يومياتها في الرياض، واختياراتها من الأزياء التي وصفت بالمحتشمة، إذ كشفت سابقًا في تصريح صحفي أنها سترتدي الملابس التي تناسب ثقافة المجتمع، قائلة: "في السعودية كل شخص حر فيما يلبس، ومن باب احترام ثقافة السعوديين سأرتدي مثلهم".

حبيبة نيمار تعتمد إطلالات محتشمة

ونشرت برونا مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها للقاء الجمهور السعودي، بعد انضامام حبيبها لنادي الهلال السعودي، إذ ارتدت جمبسوت بلون الكابتشينو بقصة "سترابلس"، فيما غطت كتفيها المكشوفين بشال أبيض احترامًا للشعب السعودي.

كما اختارت فستانًا باللون النيلي، أسدلت عليه وشاحًا حريريًا باللون الؤلؤي.

زوجة نيمار احس كنها سعودية صدق والله ما أمزح pic.twitter.com/NV2aIz5lSZ — أيار | Ayar (@Ayar2030) August 19, 2023

وتمتعت بورنا وصديقتها بنزهة تسوق في أحد مولات الرياض، حيث لفتتا أنهما تبدوان كمواطنات سعوديات.

وارتدت صديقة العارضة الحسناء فستانًا باللونين الأخضر والأبيض، فيما غطت شعرها وجسدها بوشاح أخضر، فيما هي اختارت جمبسوت أبيض نسَّقته مع كارديجان أسود.

حبيبة نيمار و صديقتها في الرياض:



"نبدو كأننا مواطنات من هنا" pic.twitter.com/eCZPF8pt8f — Golden Dose (@GoldenDose) August 20, 2023



