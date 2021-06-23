والد زوج شهد الكويتية يكشف تعرضه للسرقة من قبل ابنه.. ويتسوَّل عبر بث مباشر

أطَّل والد زوج الفنانة الكويتية المعتزلة شهد عبر حسابه الخاص ليكشف عن تعرضه للسرقة وتردي حالته المادية، بعدما تعرَّضه للسرقة من قبل ولده علي الخباز.

وناشد الشيخ خزعل أبو مسك متابعيه وطلب منهم التصدق عليه لو بدينار واحد مدعيًا أنه لا يملك سعر شطيرة ليسد جوعه، وأوضح أن ابنه علي الخباز سرق كل أمواله والساعات ورصيد حساباته البنكية، وهو من يشرف على منحه المال والصرف عليه.

وأكَّد أنه خرج عبر بث مباشر لأن بعض الأشخاص شككو في روايته، موضحًا أن حسابه لم يتعرض للاختراق.

وكشف أبو مسك أن ابنه كان يوَّد الزواج من الخادمة الأوكرانية، إلَّا أنه رفض وطرده من البيت برفقتها، لأنه لا يرضى أن تمر شهد بهذه التجربة.

وأشار أبو مسك أنه يعيش حاليًا في ذل بعدما كان يتصدق على الآخرين، وأنه يحتاج المال ليصرف على عائلته المؤلفة من 14 شخص.

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق على تصريحات أبو مسك مشككين بروايته، فكتب أحدهم: "هذا صدق يتكلم ولا كالعاده فيلم .. زي فيلم وفاته .. من بعد الفلوس والهياط صار يشحذ.. اللهم لاشماته".

وكتب آخر: " العائله هذي ليست محل ثقه نهائياً امرهم مريب وغريبه حياتهم عوائل ومتزوجين واطفال والجدات والجدان بينهم ترابط مريب لدرجه محد يطلع لحاله الكل يطلع مع بعض مطعم سوق شوارع مع بعض غير مريحين وهذا بعد يطلع ويقول قصص تهريبه لاشخاص مطلوبين قانونياً من الكويت عايله مشكوك في وضعهم صراحه وعلاوي ذا سربوت عذرا عالكلمه بس فعلاً سربوت".

وعلَّق آخر ساخرًا: "استغفرالله بس احس كلامه مو صدق يبغى دينار ؟؟ بيع السرير الي باين بالصوره يجبلك اكثر من دينار ... وبعدين لبسك نظيف ومرتب ليش مامشطت شعرك ؟؟ الاخراج فيه اغلاط كثير للاسف .. استغفرالله".

الشيخ خزعل أبو مسك على قيد الحياة بعد خبر وفاته

فاجأ الشيخ خزعل أبو مسك، والد الفنانة الكويتية شهد، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوده على قيد الحياة، وأنه عقب تداول شائعة وفاته لم يخرج لنفيها، بل اشترك فيها، حتى يعلم من سيحزن عليه ممن سيفرح بنهاية وجوده في الدنيا.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو، تحدث فيه الشيخ خزعل، قائلًا: ”صباح الخير يا جماعة.. اليوم تاريخ 17 – 1 – 2019 .. البعض طلعوا إشاعة إني توفيت وإحنا كملنا مع الشائعة حتى نعلم الطالح من الصالح.. وبالفعل عرفنا مين الطالح ومين الصالح“.

وتابع أبو مسك: ”الحمد لله 90% من الناس طلعوا يحبوني ويخافون عليّ.. أما الباقين فتنوعت أقوالهم ما بين اللي يقول في السجن واللي يقول يغير شكله ويسافر برة واللي يقول مسوي جريمة.. وأنا كل اللي صار معي أنه أغمي عليّ وودوني المستشفى وأعطوني حقنًا وخفيت شوي حتى قدرت أتكلم وأقف على رجلي“.

الشيخ خزعل أبو مسك يهدي ابنة شهد أموال بقيمة وزنها

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لواد زوج شهد يهدي ابنتها مبلغ كبير من المال بمقدار وزن حفيدته في أول عيد ميلاد لها،وبلغ قيمة وزنها 90 ألف دينار كويتي.

عائلة مريبة

ويعتبر البعض أن عائلة شهد عائلة غريبة، إذ أنهم يعيشون في بلد معين لفترة ومن ثم يهاجرون تاركين خلفهم كل شيء من دون أي حس ارتباط بالمكان أو الأشخاص. إذ أنها في البداية كانت قد عاشت لمدة خمسة عشر عاماً في لندن، ومن بعدها بماليزيا لمدة سنة، وبعد ذلك في الإمارات لمدة ستة أعوام، وقضت أيضاً مدة سنتين في الكويت، وحالياً متواجدة في تايلاند.

وكانت شهد قد صرحت سابقاً أنها تحب تايلاند وتستمتع فيها لأنه يوجد فيها الكثير من المناطق الجميلة مثل بانكوك وبتايا ويوكيت وغيرها.