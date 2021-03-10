شهد الكويتية تطل على الجمهور بوزن زائد.. هل رُزقت بطفلها الثاني؟

تداولت الصفحات الفنية فيديو جديد للممثلة الكويتية المعتزلة شهد أظهرها بوزن زائد خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

وعلقت شهد على الفيديو المتداول "لا حد يقولي وزنك زايد"، وربط الجمهور الموضوع مباشرة بخبر حملها إذ أنها كانت قد أعلنت منذ أشهر أنها حامل واعلن عن ولادتها لطفل ثاني عن طريق الرد على أحد التعليقات من المتابعين وأضافت أن إسم الطفل "عزوز".

الممثلة المعتزلة لها تاريخ سيئ مع الولادة، إذ أنها كانت خلال حملها الأول قد تعرضت لذبحة صدرية وبسبب الإنعاش بالكهرباء وُلد الطفل بحالة صحية غير مستقرة.

من بعدها كانت شهد تستعد لاستقبال طفلان توأم إلا أنها تعرضت لأزمة قلبية أيضاً أدت إلى خسارة التوأم في بطن والدتهما.

ويعتبر البعض عائلة غريبة، إذ أنهم يعيشون في بلد معين لفترة ومن ثم يهاجرون تاركين خلفهم كل شيء من دون أي حس ارتباط بالمكان أو الأشخاص. إذ أنها في البداية كانت قد عاشت لمدة خمسة عشر عاماً في لندن، ومن بعدها بماليزيا لمدة سنة، وبعد ذلك في الإمارات لمدة ستة أعوام، وقضت أيضاً مدة سنتين في الكويت، وحالياً متواجدة في تايلاند.

وكانت شهد قد صرحت سابقاً أنها تحب تايلاند وتستمتع فيها لأنه يوجد فيها الكثير من المناطق الجميلة مثل بانكوك وبتايا ويوكيت وغيرها.

حقيقة اختطاف شهد!

كانت قد انتشرت أخبار منذ عدة أشهر حول خطف شهد الكويتية، وعلقت وقتها على الشائعة التي تم تداولها بشكل كبير بفيديو جاء فيه: " مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي.. ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين".

أعمالها التمثيلية!

على الرغم من مشوارها التمثيلي القصير إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح كبير وتركت أثر واضح في عقول الجمهور خصوصاُ بـ مسلسل بنات الثانوية الذي أثار ضجة كبيرة وقت العرض بسبب المواضيع الجريئة التي تطرق لها. أما عن أخر أعمالها فكان مسلسل مطلقات صغيرة الذي جمعها بـ أمل العوضي، هنادي الكندري، ملاك وغيرهم من الوجوه.

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