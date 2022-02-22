والد طفلة قمر هو مغتصبها.. تعرف على التفاصيل الصادمة!

قررت الفنانة اللبنانية قمر الخروج عن صمتها والكشف عن هوية والد طفلتها "لونا" بعد الاتهام التي واجهتها والانتقادات التي تعرضت لها بسبب إنجابها دون زواج.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لجواز سفر ابنتها لونا الأمريكي، وعلَّقت: "نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا".

وأضافت: "هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة".





هوية والد طفلة قمر



ويظهر من جواز السفر أن اسم والد الطفلة هو "مهدي غندور"، الذي اتهمته الفنانة باغتصابها والتسبب في حملها في منتصف العام الماضي. وبالعودة إلى التفاصيل، حرَّرت قمر محضرًا ضد شاب لبناني مغترب اتهمته باغتصابها، إلَّا أن الشاب ردَّ على الادعاءات كاشفةً تفاصيل صادمة، حيث أشار أنه تعرَّف على قمر عن طريق خبير التجميل داني كامل وأقاما علاقة بالتراضي وبمبلغ مالي ولديه صور وإثباتات على ذلك، ثم عادت له لتكشف حملها منه.

وجرت مشادة ومشاجرة بينهما، لكنهما وصلا لتسوية وأسقطت تهمة الإغتصاب، واتفقا على إبقاء الجنين مقابل إجراء تحليل DNA عقب ولادتها مشرط ليعترف مهدي بأبوته.

وأشير أن مهدي طلب من قمر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاب طفلتها.