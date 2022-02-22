اللبنانية قمر تفجر مفاجأة و تكشف عن اسم والد ابنتها

ردت الفنانة اللبنانية قمر على الاتهامات التي وجهها لها عدد من متابعيها بإنجابها ابنتها الثانية (لونا) دون زواج.

وعبر خاصية (ستوري) بحسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، نشرت قمر صورة من جواز سفر ابنتها الأمريكي.

وعلقت قمر: (نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا).

وتابعت: (هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة).

جاء ذلك بعد أعلنت قمر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ميلاد ابنتها وذلك في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت أعلنت من قبل عن حملها في طفلها الثاني دون زواج .، ما جعل البعض يعلق أنها أنجبت طفلة دون زواج للمرة الثانية، بعد ولادتها لطفلها الأول والذي أطلقت عليه اسم (جيمي)، وهي القضية التي ظلت في أروقة المحاكم لسنوات طويلة بعدما اتهمت رجل الأعمال جمال مروان بأنه والد الطفل الذي نتج عن علاقة عابرة بينهما ، وظلت لسنوات طويلة تطالبه بالأموال إلى أن خسرت كل دعاويها القضائية ضده في مصر ولبنان .