وجدي العربي يتشمت بوفاة نجل حسن يوسف: "عند الله تجتمع الخصوم"

تشمت الفنان المصري وجدي العربي بموت عبدالله حسن يوسف غرقًا، لافتًا إلى أن هذا عقاب إلهي له بعد سخريته واستهزائه من ضحايا رابعة العدوية.

وجدي العربي يتشمت بوفاة نجل حسن يوسف

وكتب وجدي في منشوره شاركه عبر حسابه في "فيسبوك": "إبن حسن يوسف مات غرقا في الساحل الشمالي..لا أستطيع الشماتة..لأن موت الابن أو الابنة أسوأ مايحدث من ابتلاء في الدنيا.. دون أي موت آخر..فما بالك لما يكون إبن عمرك والفتى المدلل في الأسرة..وزي مابيقولوا فاكهة العيلة.. بس لازم أفكر أبيه حسن..وهو في مقام أخونا الكبير..لأنه إبن أبويا وتلميذه".

وأضاف مستذكرًا ضحايا رابعة العدوية: "بافكرك ياأبيه حسن..إن فيه أسر مات فيها اولادها شهداء..منهم الابن الوحيد والابنه الوحيدة..يعني مافيش غيرهم في الأسرة..أنا بس بافكرك إن ربنا أراد في السن اللي انت فيه ده يميت لك شاب...زي بالظبط الدكتور بديع اللي أذقته والبلتاجي وقيادات الإخوان الاستهزاء والسخرية..بس ابن الدكتور بديع مات من أجل قضية..من أجل الحرية".

وتابع: "لكن ابنك مات وهوه بيستمتع بحياته على أنقاض شباب كتير..دفعوا حياتهم تمنا لعقيدة وحرية شعب ووقوف أمام حاكم ظالم كنت انت واحد من اللي أيدوه..وفيه غيرك كتير..وياما لسه حانشوف ونسمع..الموت قريب مننا ومن ولادنا..لكن المهم انت حاتموت على ايه وولادك حايموتوا وعقيدتهم ايه.. وعند الله تجتمع الخصوم".

وجدي العربي يرد على الهجوم

وبعد تعرضه للهجوم، استنكر وجدي الانتقادات التي تعرض لها بسبب منشوره، مطالبًا الجميع بوضع خط أسفل الكلام الذي يظهره بدور المتشمت، مؤكدًا على علاقته الوطيدة بالفنان حسن يوسف.

وكتب في منشور له: "تعقيبا على البوست اللي فات..للأسف أنا مش فاهم أنا اللي فشلت إني أوصل لكم اللي عايز أقوله..والا الناس هيه اللي مش عايزه تفهم..ياجماعة قبل ماحد يتكلم ويعلق..يحط نفسه مكان دكتور بديع والبلتاجي ودكتور احمد عبدالعزيز ومحمد أبوشعيشع والشيخ هاشم وغيرهم كتيييييير من اللي فقدوا فلذات أكبادهم..قبل ماتقعد تنقد البوست..حط نفسك مكان الناس دي وتعالى اتكلم..".



منة شلبي تهاجم المتشمتين بوفاة نجل حسن يوسف

بدورها انتقدت الفنانة المصرية منة شلبي كل من يتشمت بوفاة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، موجهةً لهم رسالة شديدة اللهجة.

وتوجَّهت شلبي عبر حسابها في "تويتر" وشاركت تغريدة أوضحت فيها أن ما وقع للشاب الراحل ابتلاء وأقدار من الله، لذا لا يجدر بأحدهم التشمت بهذا المصاب.

وكتبت في تغريدتها: "أرجو أن لا نشمت في مصائب أحد لأنها كلها ابتلاء و اقدار من الله".

وأرسلت تعازيها لعائلة حسن يوسف، قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون اتوجه بكامل الحزن و الاسي للفنان حسن يوسف و الفنانه شمس البارودي و الاسره الكريمه بخالص التعازي و اوهبهم الله الصبر و السلوان و اعانهم الله علي مصابهم..اللهم احتسبه عندك شهيدا في الجنه انشا الله ..ارجو قراءه الفاتحه".

واختتمت تغريدتها: "وبالبلدي كده اللي عنده كلمه طيبه يقولها و اللي عنده كلمه خبيثه فهي تدل علي قلبه و فكره فقط "..





