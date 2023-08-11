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وشم بإسم أنثى على صدر حسن الرداد يثير الفضول حول هويتها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 11 آب / أغسطس 2023 - 01:44
حسن الرداد
حسن الرداد

البوابة-أثار الفنان حسن الرداد فضول جمهوره بعد ظهوره في صورته الأخيرة قبل أيام من أمام شاطئ البحر و قد ظهر اسم مرسوم بالوشم و محفور على صدره، مما أثار تساؤلات الجمهور حول هويتها.

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حسن الرداد

بدوره كشف مصدر مقرب من حسن الرداد، أن الوشم الذي وضعه على صدره كان باسم والدته فادية التي توفيت قبل عامين وكان فقط للتصوير وتسجيل اللحظة، و أنه من النوع الذي يختفي بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة.

من جهة أخرى، كشفت الجهة المنتجة لفيلم (بلوموندو) عن البوستر التشويقي الاول  للفيلم، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد، حيث ظهر الرداد على الافيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات.
الفيلم من اخراج ياسر سامي، تأليف حازم ويفي و محمد ويفي، إنتاج سامر المحضر، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا، و من المفترض أن بعرض قريبا في دور العرض السينمائية.

حسن الرداد

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