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هكذا احتفل حسن الرداد بعيد ميلاد إيمي: (أحلى ام فادي في الدنيا!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 31 آذار / مارس 2023 - 02:29
حسن الرداد و إيمي سمير غانم
حسن الرداد و إيمي سمير غانم

البوابة-احتفل الفنان حسن الرداد، بعيد ميلاد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

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هذا وشارك حسن الرداد صورة للفنانه ايمي  في أحدث ظهور، وكتب: (كل سنه وانتي طيبه ياروح قلبي وعقبال مليون سنه كلهم صحة وسعادة وهنا يا احلى ام فادي في الدنيا...).

 

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و فنيا، يغيب الفنان عن وجبة رمضان الدرامية لهذا العام ، بعد ان اعلن عن تأجيل مسلسله الرمضاني (محارب) إلى رمضان 2024.

وكتب الرداد عبر حسابه الشخصي (فيسبوك):(نظرا لضخامة العمل (مسلسل محارب) وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، وحرصا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عملا دراميا متميزا، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان 2024 ..  وإن شاء الله التقي جمهوري العزيز في عمل سينمائي قريب).

كلمات دالة:حسن الرداد

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