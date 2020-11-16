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وعد التركي تتصدر تويتر في السعودية بمكياج مقترح لصورة هوية الأحوال المدنية..شاهدوا

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:09
وعد التركي
وعد التركي

جذبت خبيرة التجميل السعودية الشابة وعد التركي اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية وخاصة الفئة النسائية، وذلك بعد أن استعرضت طريقتها في وضع المكياج الأنسب لصورة الأحوال المدنية والذي يجعل من شكل الفتيات جميلًا على عكس ما هو معهود بالنسبة لصور الهوية التي دائمًا تبدو مريعة.

وجاء الاهتمام الواسع من قبل الفتيات بما طرحته وعد التركي من طرق مناسبة لتزيين الوجه لاستخراج هوية أحوال مدنية، خاصة بعد أن نشرت وكالة الأحوال المدنية في السعودية شروط لالتقاط الصور ومن بينها ارتداء الحجاب ووضع المكياج بشكل خفيف مع منع استخدام العدسات أو النظارات.

وظهرت الفتاة المرافقة للتركي بشكل جميل في نهاية تطبيق مجموعة من المساحيق والكريمات على وجهها، بحسب كثير من التعليقات، بينما وصفت التركي مكياج البطاقة الشخصية بـ ”الآمن“، وقالت إن تجربتها تعتمد على توحيد لون البشرة، دون استخدام أي مكياج يسبب اللمعان على الوجه.

ووعد التركي شابة عشرينية مشهورة في السعودية في عالم المكياج، وتتميز بأسلوب فريد من نوعه في هذا المجال، وتظهر في العديد من الصور التي تشاركها مع متابعيها على إنستغرام بأشكال وشخصيات مختلفة، واستطاعت أن تتصدر الترند من قبل بعد ظهورها بشخصية الفتاة الغجرية في عالم ديزني.

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