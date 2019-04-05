وفاء عامر تطلب المساعدة بعد تعرضها للنصب و الابتزاز...اليك التفاصيل

وفاء عامر تطلب المساعدة بعد تعرضها للنصب و الابتزاز

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع (فيسبوك) منشور تطلب فيها من المحاميين الدفاع عنها في قضية الابتزاز التي تتعرض لها.

وكتبت وفاء عامر: (يا ريت فيه محامي محترم هنا ينضم لمجموعة محامين يحميني من الإبتزاز ده الضرائب بدأت تطالبني و قامت إحدى الشركات بالنصب عليا من خلال مندوبة لمنتج ضار جدا بالبشرة سبب لي إلتهابات حادة بالجلد لمدة شهر).

يُذكر أن وفاء عامر إنتهت من تصوير دورها في فيلم (براءة ريا وسكينة) من بطولة حورية فرغلي، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر، سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، ومن إنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب