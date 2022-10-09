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وفاء قمر تعلن انفصالها عن هيثم محمد بأغنية "ولسة ياما"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 12:27
هيثم محمد ووفاء قمر
هيثم محمد ووفاء قمر

بعد خمس سنوات من الزواج وقصة حب ابتدأت من أروقة  معهد الفنون المسرحية، انفصل الفنانان المصريان وفاء قمر وهيثم محمد.

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انفصال وفاء قمر وهيثم محمد

أعلنت وفاء انفصالها عن زوجها هيثم محمد في منشور مقتضب شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" دون أسباب انفصالهما، وكتبت: "أعلن رسميا الانفصال عن الفنان هيثم محمد.. كل شيء نصيب.. والحمد لله على كل حال".

وفاء قمر

 

كما نشرت وفاء صورة لها من جلسة تصوير جمعتها بهيثم اقتصت فيها صورته، وأرفقتها [اغنية حزينة تعبر فيها عن حالة الحزن التي تنتابها بعد الطلاق، وهي أغنية "ولسة ياما" للفنان رامي صبري، التي تقول في مطلعها "ولسة ياما هنودع ونتودع".

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هيثم محمد

ولم يتطرق هيثم للحديث عن انفصاله أو يعلن الأخبار عبر حسابه الخاص، فمن الواضح أنه ليس نشط على السوشال ميديا.

زواج وفاء قمر وهيثم محمد

ويذكر أن قمر وهيثم تزوجا عام 2017 في حفل زفاف حضره نجوم الفن والإعلام والأصدقاء المقربين وأفراد من العائلة.

كلمات دالة:وفاء قمر

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