وفاة حفيد روبيرت دي نيرو عن 19 عامًا في ظروف غامضة

أعلنت ابنة النجم العالمي "روبيرت دي نيور" عن وفاة ابنها عن عمر ناهز الـ 19 عامًا وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يوم امس الاثنين في خبر صادم لجمهر الفنان العالمية.

تفاصيل وفاة حفيد النجم العالمي روبيرت دي نيرو



وفي التفاصيل فقد كشفت مصادر مطلعة بأن الفتى البالغ من العمر 19 عامًا توفي في شقته في مدينة نيويورك الأمريكية حيث اكتشف أحد أصدقائه وفاته عند زيارة منزله.



وكان صديق ليوناردو دي نيرو قد دخل عليه شقته فوجده جالس على كرسيه دون حراك ليتكشف بانه فارق الحياة، ولا يوجد أي علامات واضحة تدل على تعرضه للاعتداء، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول وفاته المفاجئة والصادمة.

ابنة روبيرت دي نيرو تنعى ولدها الراحل



لم تكشف درينا دي نيرو أي تفاصيل حول وفاة ابنها الغامضة والتي شكّلت صدمة كبيرة في هوليوود، ونعته عبر حسابها الخاص، فقالت: "ملاكي الجميل لقد أحببتك أكثر من وصف الكلمات منذ اللحظة التي كنت فيها ببطني وكنت انت فرحة قلبي وأتمنى لو كنت معك الآن فلا أعرف كيف أعيش بدونك".

وتفاعل الجمهور مع منشور درينا مقدمين لها كلمات المواساة، معبرين عن حزنهم الشديد لمصابها الأليم.



ويشار بأن ليوناردو دي نيرو شارك في اعمال عديدة منها A Star is Born الفيلم الشهير الذي صدر عام 2018 حيث لعب دور "ليو ستون".