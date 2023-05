روبيرت دي نيرو يرحّب بطفله السابع في عمر الـ 80

أعلن النجم الهوليوودي العالمي "روبيرت دي نيرو" عن خبر سعيد يتعلق بحياته الخاصة، تزامناً مع استعداده لطرح فيلمه الجديد My Dad and Me.

روبيرت دي نيرو يرحّب بطفله السابع

كشف النجم العالمي "روبيرت دي نيرو" أنه رحّب بطفله رقم 7 حديثاً بالرغم من أنه يبلغ من العمر 79 عاماً، حيث أنه سيكون هناك فرق في العمر بين ابنه الكبير ومولوده الجديد بفارق يصل إلى ما يقارب الـ 51 عاماً.

وخلال مقابلة سابقة للنجم البالغ من العمر 80 عاماً سألته المذيعة: "أنا اعلم أن لديك ستة أطفال"، ليجيب روبيرت دي نيرو: "بالواقع لديّ 7 أطفال".

كما تحدّث روبيرت عن الأبوّة وأكد من خلال حديثه أنه يؤمن أنه يجب أن يكون لطيفًا ومقربًا من اطفاله بالرغم من أنه يتصرف بصرامة في بعض الأحيان.

ومن المعروف بأن روبيرت لديه ستة أطفال من حبيباته وزوجاته السابقات.

والجدير بالذكر أن دي نيرو لديه طفلين من زوجته الأولى ديان أبوت، ولديه طفلين من الفنانة غريس هايتاور، كما لديه توأم من عارضة الأزياء توكي سميث.

ويعمل الفنان العالمي حاليًا على الترويج لفيلمه الجديد My Dad and Me والمقرر عرضه في نهاية شهر مايو الحالي.