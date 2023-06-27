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وفاة نجم فيلم "تايتنك".. ما علاقته بالغوّاصة تيتان؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 27 حزيران / يونيو 2023 - 08:25
تايتنك
تايتنك

أعلنت مصادر إعلامية عالمية عن وفاة النجم العالمي "لو بالتر" الذي كان قد شارك في الفيلم الشهير "تايتنك" وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط على كارثة الغوّاصة تيتان التي راح ضحيتها الركاب الـ 5 الذين كانوا على متنها.

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وفاة لو بالتر نجم فيلم تايتنك
 

كشفت مصادر إعلامية عديدة بان النجم العالمي "لو بالتر" توفي في منزله في مدينة لوس انجلوس  الأمريكية وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة وذلك في 21 مايو الماضي.
 

لكن لم يُعلن عن وفاته إلا اليوم 27 يونيو وذلك بعد أكثر من شهر من وفاته، وأكّدت ابنته وفاته رسمياً اليوم بالرغم من انها نشرت عبر صفحتها الخاصة على السوشال ميديا قبل حوالي شهر.

لو بالتر

ما علاقة النجم الراحل لو بالتر بالغوّاصة تيتان
 

لم يُكشف بعد الأسباب التي أدّت الى إخفاء معلومة وفاته عن الصحف والاعلام طوال مدة شهر، حيث تم الاعلان عن وفاته رسمياً بعد حادثة الغوّاصة تيتان.
 

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وكان لو بالتر قد لعب دور رجل الاعمال "اسيدور ستراوس" في فيلم "تايتنك" والفنان الراحل هو الجدّ الأكبر للرئيس التنفيذي لأوشين غيت والذي توفي على متن الغوّاصة تيتان الأسبوع الماضي.

Titanic

كارثة غوّاصة تيتان
 

يشار بأن هناك خمسة من أكبر رجال الأعمال في العالم لقوا حتفهم خلال رحلة في غوّاصة تيتان لمشاهدة حطام سفينة تايتنك حيث أن الغوّاصة فقدت الاتصال بها بعد ساعة من بداية رحلتها وانفجرت في قاع المحيط مما أدّى الى وفاة كل من عليها.

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