صور فريدة لسفينة التايتنك.. هكذا أصبحت بعد قرن من الغرق

لابد أنك شاهدت فيلم التايتنك، العمل السينمائي الشهير لأكبر حادثة غرق سفينة ضخمة وقعت عام 1912، وحفرت في الذاكرة قصة غرق سفينة البريد الملكي.

من جديد تعود صور سفينة التايتنك إلى منصات التواصل الاجتماعي، فقد نشرت مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات، صور فريدة ومقاطع فيديو لحطام سفينة التايتنك، يعود تصويرها منذ العام 1986.

In celebration of the @TitanicMovie 25th anniversary, we’ve got another #Titanic treat for you: previously-unreleased footage from the #RMSTitanic shipwreck, filmed by #HOVAlvin and #ROVJasonJr. Sign up for the YouTube premiere this Weds 2/15 at 7:30pm ET: https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/qoTn59X1fV — Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 13, 2023

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي صورها غواصون، وقد تمكنت كاميرا تحت الماء من التقاط الصور وعرضها للسفينة المنكوبة، وتم تصوير أجزاء السفينة وحولها شعب المرجان، على بعد 12400 قدم تحت الماء.

وترتبط حادثة سفينة التايتنك التي وقعت في العام 1912، وراح ضحيتها 1517 شخصاً، باسم سفينة البريد الملكية، التي كانت مخصصة لنقل البريد، وتخزين الطرود، وكان أول إبحار لها من مدينة ساوثهامبتون إلى نيويورك عبر المحيط الأطلنطي، وجرى تصوير عمل سينمائي شهير سمي باسم السفينة، ويتناول الحادثة، وحصل على جائزة الأوسكار.

الشعب المرجانية والأسماك تحيط بالسفينة من كل جانب، هذا ما بدت عليه السفينة بعد أكثر من مئة عام على وقوع الحادثة.

وتميزت سفينة التايتنك بالفخامة والترف بالمقارنة مع غيرها من السفن، كما احتوت على أحدث التقنيات الفنية في ذلك الوقت، إلا أنها اصطدمت بجبل جليدي ما أدى إلى غرقها بشكل كامل.

