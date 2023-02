صور فريدة لسفينة التايتنك.. هكذا أصبحت بعد قرن من الغرق

لابد أنك شاهدت فيلم التايتنك، العمل السينمائي الشهير لأكبر حادثة غرق سفينة ضخمة وقعت عام 1912، وحفرت في الذاكرة قصة غرق سفينة البريد الملكي.

من جديد تعود صور سفينة التايتنك إلى منصات التواصل الاجتماعي، فقد نشرت مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات، صور فريدة ومقاطع فيديو لحطام سفينة التايتنك، يعود تصويرها منذ العام 1986.

In celebration of the @TitanicMovie 25th anniversary, we’ve got another #Titanic treat for you: previously-unreleased footage from the #RMSTitanic shipwreck, filmed by #HOVAlvin and #ROVJasonJr. Sign up for the YouTube premiere this Weds 2/15 at 7:30pm ET: https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/qoTn59X1fV