وليد توفيق يطرح جديده (محتجلو جنبي) و باللهجة المصرية

طرح المطرب اللبناني ​وليد توفيق​، أغنية بمناسبة عيد الحب على طريقة الفيديو كليب (​محتجلو جنبي)، وذلك عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، والأغنية باللهجة المصرية من ألحان وليد توفيق وكلمات ​هاني عبد الكريم​، وتم تصويرها في أوكرانيا.

وتقول الأغنية:(محتجلو جنبي..طب أعمل ايه، خد روحي مني ما قالش ليه، لو بعدو كان قدري إزاي أعيش عمري، دانا عمري ليه لو كان مش ليا).

وكان آخر أعمال المطرب أغنية (قلبي وقلبك) وهي من كلمات الشاعر إيهاب غيث وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد القيسي.

من جهة أخرى، نشر الفنانصورتين تجمعه بالفنان السوري عابد فهد خلال وجودهما في دبي. لقاء وليد توفيق وعابد فهد طرح تساؤلات، عن احتمال غناء توفيق شارة مسلسل عابد فهد الجديد (350 غرام) الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2021، والذي يتقاسم بطولته مع سلوم حداد وكارين رزق الله، وهو من كتابة وإخراج إياد الخزوز.