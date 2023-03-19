ويل سميث في مدينة العُلا السعودية .. والكشف عن سبب تواجده ه

يتواجد النجم العالمي ويل سميث في المملكة العربية السعودية، وحرص سميث على مشاركة عدد من الصور له خلال زيارتها مدينة العلا السياحية.

ويل سميث يشارك صوره في مدينة العُلا السعودية

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الهوليوودي الشهير وهو يستمتع بالأجواء في مدينة العُلا السعودية.

وظهر ويل سميث في مقطع الفيديو الذي صور له وهو يتحاور مع الحضور ومعجبيه هناك، كما حرص على التقاط الصور معهم، وظهر النجم العالمي في غاية السعادة، حيث مثّلت هذه الزيارة فرصة له لمشاهدة الحضارات في أرض العُلا والاستمتاع بهذه الرياضة التي تم توارثها عبر السنوات.

في المقابل حرص جمهور الفنان العالمي في السعودية على الترحيب به، حيث يحظى سميث بشعبية كبيرة هناك.

سبب زيارة ويل سميث لمدينة العُلا السعودية

وكشف بعض المصادر بأن السبب الرئيسي لزيارة النجم الهوليوودي الشهير إلى مدينة العُلا هي من أجل تشجيع فريق صديقه "سويز بيتز".

ويشارك سويز في "سنام السباقات" والتي تقام ضمن فعاليات "كأس العُلا للهجن"، حيث كان ويل سميث متواجد في اليوم الرابع والاخير للفعاليات.

بطولة سنام السباقات أو كأس الهجن

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية عن إقامة بطولة رياضية وهي "كأس الهجن" او سنام للسباقات من تاريخ 14 مارس حتى 31 مارس.

وتبلغ إجمالي مجموع الجوائز لهذه المنافسة ما يقارب الـ 80 مليون ريال سعودي.