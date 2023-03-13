كريس روك يهدر فرصة الانتقام من ويل سميث.. ونيتفليكس تحذف نكتته

كشفت مصادر إعلامية بأن النجم الكوميدي "كريس روك" اهدر فرصة ثمينة من أجل الانتقام من النجم ويل سميث بإحدى نكاته خلال عرض خاص له على منصة "نيتفليكس".

تفاصيل حذف نكتة كريس روك عن ويل سميث

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أقام النجم الكوميدي الشهير "كريس روك" عرضَا خاصًا كوميديًا على ِِ"نيتفليكس" الالكترونية يوم 4 مارس الماضي وكان قد ظهر خلال بث مباشر.

وناقش النجم الكوميدي الصفعة التي تلقّاها من والنجم العالمي ويل سميث بعد ان ألقى نكات حول زوجته جادا بينيكت سميث وسخر من مرضها وشعرها في النسخة الماضية من حفل الأوسكار.

وخلال حديثه أراد روك القاء نكتة وهي بأن جادا هي السبب في كل ما حدث بعد أن تركت حفل الأوسكار لأن زوجها لم يرشّح للجائزة في فيلمه Concussion والذي كان قد عُرض خلال عام 2016.

إلا أن كريس روك قام بالتلاعب باسم الفيلم وذكر فيلمه الجديد بدلاً منه وهو Emancipation، حيث قدّم اعتذار ليصحح اسم الفيلم.

لكن منصة نيتفليكس قامت بإزالة مقطع التلاعب باسم فيلم ويل سميث بالكامل ووضع المقطع الذي استخدم فيه العنوان الصحيح للفيلم كما تمت ازالة اعتذاره.

ردّ فعل الجمهور

واعتقد الجمهور بان روك أهدر فرصة مهمة ولن تتكرر للانتقام من ويل سميث بنكاته بسبب الخطأ الذي وقع فيه، وقال أحد المشاهدين: "لقد تم التعديل على نكتة كريس روك المخادعة خلال عرضه على نيتفليكس".