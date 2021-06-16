يارا و محمد صلاح يلتقيان في دبي...صورة

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة برفقة لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح في دبي من خلال حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت يارا أن الصدفة جمعتها مع محمد صلاح قائلة: (لما تجيب سيرة حدا إمبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك).

وأضافت يارا : (معقول أكون أنا السّبب في صفقة القرن ‏يلا بقى يا فخر العرب).

وكانت المطربة يارا طرحت أغنيتها الجديدة (على المكشوف) في مفاجأة سارة لجمهورها ، ووسط ترقب وشوق لسماع أغانيها الجديدة.

والأغنية من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار طلال ، توزيع زيد نديم ، وإشراف عام خالد أبو منذر ، حيث تولى المخرج وليد ناصيف مهمة إخراج الأغنية بطريقة الفيديو كليب ، وتم تصوير العمل في دبي لمدة يومين في أجواء فنية مبهرة ، استخدمت فيها أفضل التقنيات الحديثة لإظهار الكليب بأفضل شكل.