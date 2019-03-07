شاهد: ياسمين صبري و أحدث صورها مباشرة من الجيم

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بـ(إنستجرام)، أثناء ممارستها الرياضة بإحدى صالات الجيم، أظهرت رشاقتها.

وظهرت ياسمين في الصورة بقوام رشيق، وملابس رياضية سوداء، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في تصوير مسلسل (حكايتي) تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.