ياسمين صبري تتسبب برفع سعر هذا الفستان بعد ارتدائه!

أطلت الممثلة المصرية "ياسمين صبري" برفقة زوجها رجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة" من بعد شهر العسل بفستان بنقشة الورد من "Dolce & Gabbana".

الصور التي انتشرت بشكل كبير دفعت الجمهور للبحث عن فستان ياسمين الذي أثار إعجاب الفتيات، وبالفعل الفستان كان متواجداً على الموقع الرسمي للبراند بسعر 1475€.

إلا أن المفاجأة كانت بتغير سعر الفستان لـ 1750€ من بعد أن بدأ الجمهور بالبحث عنه بشكل كبير.

من جهة أخرى، تتواجد ياسمين في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة ثانية" والذي يروي قصة فتاة تدعى ملك تستفيق من غيبوبتها فاقدة لذاكرتها بعد تجربة حب فاشلة، ليمنح القدر فرصة ثانية لشخص يعتريه الندم كان قد تسبب في أذيتها ليكفر عن خطئه.

المسلسل الرمضاني من بطولة "آيتن عامر، أحمد مجدي، دياب، عمر الشناوي،هبه مجدى، ادوارد" ونخبة من الوجوه.

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