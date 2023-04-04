ياسمين صبري تثير الجدل بكشفها عن نيتها ارتداء الحجاب

البوابة-أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل بعدما كشفت نيتها ارتداء الحجاب يوما ما، مؤكدة أنها مسلمة ومؤمنة ولا تفضل ارتداء الملابس التى تظهر مفاتنها.

وقالت ياسمين صبري، في تصريحات صحفية: (يمكن أن أرتدى الحجاب فى يوم ما، وأنا حريصة منذ الظهور الأول لى على أن أخفي مفاتني لأنني كنت أرغب في ظهوري كإمرأة وليست مجرد فتاة ترتدي ملابس تظهر مفاتنها اللافتة، وهو ما تحقق فى أول عمل لي، حيث كنت أخفي مفاتني وأمسك بقميصي حتى لا تظهر أي مفاتن).

وأضافت: (كنت أرغب أن أظهر أن أناقة المرأة فى احتشامها، وأنا شخصية طبيعية وهادئة وبيتوتية وانطوائية ولا أهتم بالأضواء، وكل أصدقائي من خارج الوسط الفني وهم الذين أحتفظ بهم دائما).

و فنيا، كشفت الفنانة عن تفاصيل فيلم (أبو نسب) الذي تقوم ببطولته الى جانب الفنان محمد إمام، و المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المُقبل.

وقالت ياسمين، خلال لقائها في برنامج (ET بالعربي) : (الفيلم كوميدي وفي نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دمه خفيف وفيلم للعيلة كلها يعني اللي عنده 7 سنين هيتبسط واللي عنده 77 سنة هيتبسط).