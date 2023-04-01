ياسمين صبري نجمة غلاف (فوغ) و سعر حذائها يثير جدلا كبيرا

البوابة-تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري غلاف عدد إبريل/نيسان 2023 لمجلة (فوغ) العربية والمخصص لشهر رمضان المبارك،حيث شاركت النجمة الصور عبر حسابها على موقع (إنستغرام). هذا و ستتكلم ياسمين صبري خلال العدد عن العديد من المواضيع منها مشوارها الفني، وعائلتها، فضلا عن تطوّر شخصيتها.

و تألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة خطفت من خلالها أنظار متابعيها مرتدية فستانا مجسما باللون الأحمر الناري، مع حذاء من الجلد باللون الأسود مع قطع من الإكسسورات الفضية.

الصادم في إطلالة ياسمين كان حذاءها الذي حمل ماركة (Giuseppe zenotte)، و قد بلغ سعره 1,450,00 دولار أمريكي اي ما يعادل 5440 ريال سعودي.

الجدير بالذكر، أن الجلسة التصويرية قد تم تنفيذها في دبي تحت إشراف رئيس تحرير مجلة (فوغ )العربية، مانويل أرنو بالتنسيق مع شركة (هيومانجمنت) الرائدة في إدارة أعمال وتمثيل المشاهير في المنطقة والعالم، فيما اهتمت بالتصوير المصورة العالمية نيما بيناتي، والمخرج الإبداعي اللبناني أمين جريصاتي.