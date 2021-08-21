ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع (إنستجرام).

و ظهرت (ياسمين) أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وذلك أثناء تواجدها داخل حديقة منزلها، نالت إعجاب متابعيها.

وبينما أثنى الجمهور على رشاقة الفنانة، سألت إحدى متابعاتها قائلة: (كأنك نحفتي!؟).

و مهنيا، استقرت ياسمين صبري على السيناريست محمد عبد المعطي لكتابة حلقات مسلسلها الجديد المقرر أن تشارك به في سباق دراما رمضان القادم.

حيث جمعت ياسمين جلسات عمل بعبد المعطى للاستقرار على فكرة المسلسل الرئيسية الذي بدأ بالفعل كتابة حلقاته الأولى ومن المقرر بدء تصوير العمل فى شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم بعد إعلان اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل واختيار الأبطال المشاركين لياسمين.

و يعد المسلسل الجديد ثانى التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبري بالمؤلف محمد عبد المعطي بعد مسلسل ( حكايتي) الذى عرض في رمضان ٢٠١٩ وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.

أما آخر ظهور درامى لياسمين فكان من خلال مسلسل ( فرصة ثانية) الذي عرض رمضان قبل الماضي وشاركها البطولة أحمد مجدي ودياب وآيتن عامر وهبة مجدي تأليف مصطفى جمال هاشم إخراج مرقس عادل.