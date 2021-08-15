حمل ياسمين صبري إلى الواجهة مُجدداً..والسبب هذه الصُور!

شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستقرام حيث يتابعها الملايين.

الصُور الجديدة ظهرت ياسمين فيها وهي ترتدي فستان من نقشة جلد النمر وما لفت نظر الجمهور الوزن المكتسب لـ ياسمين من عند منطقة البطن مما ربطه البعض بأخبار الحمل والتي تلاحقها من مدة جيدة. وما زاد الشكوك التغريدتين التي كانت قد شاركتهما منذ أيام وجاء فيها تحديداً

"ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة؟".... وتساءلت صبري في التغريدة الثانية: "ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟".

زواج ياسمين صبري !

يذكر أن ياسمين صبري احتفلت بعقد قرانها وزفافها يوم 17 أبريل/نيسان الماضي من عام 2020، وصاحب الاحتفال الذي أُقيم في قصر أبو هشيمة بحضور الأهل والمقربين الكثير من الضجة بسبب ارتداء ياسمين لحذاء بنقشة النمر الأمر الذي ربطه الجمهور بملابس الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي كانت الزوجة السابقة لـ أبو هشيمة، خاصةً أن ياسمين أيضاً كانت قد ارتدت فستانًا بنقشة النمر خلال فترة الخطوبة وهو شبيه بفستان هيفاء أثناء فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



ياسمين صبري تقلد جورجينا!

ياسمين صبري خلال الأشهر القليلة الماضية كانت قد وقعت بألسنة الصحافة بتهمة تقليد زوجة كريستيانو رونالدو والتي تدعى جورجينا رودريغيز، إذ أنه تم تداول عدة صُورة أظهرت كلاً من ياسمين وجورجينا بنفس الستايل من ناحية الملابس والشعر ووضعيات التصوير.

الأمر حُسم منذ فترة قريبة بعد أن كانت ياسمين قد شاركت صُورة جديدة لها منذ أيام أظهرتها بستايل شعر "الجديلة"، وكانت المفاجأة أن جورجينا اتبعت نفس التسريحة بعد يوم واحد من مشاركة صبري للصورة عبر حسابها في إنستقرام. ووقعت جورجينا والتي يبدو أنها هي من تستنسخ لوكات صبري في ورطة مع مُحبي ياسمين الذين شاركوا الصُور على نطاق واسع ضمن منصات التواصل الإجتماعي.

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