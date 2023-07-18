ياسمين صبري تفرض شروطا خاصة لتواصل الجمهور معها!

البوابة-فرضت النجمة ياسمين صبري خلال نقاشها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع (انستغرام)، قواعد للتواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

و من أبرز الشروط التي وضعتها ياسمين صبري عدم طلب أموال منها، أو طلب فرص عمل، كما طالبت جمهورها الابتعاد عن نوعيات معينة من الأسئلة، أبرزها أسئلة الصحة والرجيم، و جاء كل ذلك بطريقة لطيفة و مرحة.

و على صعيد العمل، تنتظر الفنانة عرض أحدث أعمالها السينمائية (أبو نسب)الذي كتبه أيمن وتر وأخرجه رامي إمام، شقيق الفنان محمد إمام الذي يلعب فيه أيضًا دور البطولة الى جانب الفنانة ياسمين صبري، و يضمّ مجموعة كبيرة من الممثلين، أبرزهم ماجد الكدواني، هالة فاخر ، محمد لطفي و وفاء عامر.