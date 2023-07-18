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ياسمين صبري تفرض شروطا خاصة لتواصل الجمهور معها!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 تمّوز / يوليو 2023 - 04:34
ياسمين صبري
ياسمين صبري

البوابة-فرضت النجمة ياسمين صبري خلال نقاشها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع (انستغرام)، قواعد للتواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

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و من أبرز الشروط التي وضعتها ياسمين صبري عدم طلب أموال منها، أو طلب فرص عمل، كما طالبت جمهورها الابتعاد عن نوعيات معينة من الأسئلة، أبرزها أسئلة الصحة والرجيم، و جاء كل ذلك بطريقة لطيفة و مرحة.

ياسمين صبري

و على صعيد العمل، تنتظر الفنانة عرض أحدث أعمالها السينمائية (أبو نسب)الذي كتبه أيمن وتر وأخرجه رامي إمام، شقيق الفنان محمد إمام الذي يلعب فيه أيضًا دور البطولة الى جانب الفنانة ياسمين صبري، و يضمّ مجموعة كبيرة من الممثلين، أبرزهم ماجد الكدواني، هالة فاخر ، محمد لطفي و وفاء عامر. 

ياسمين صبري

 

كلمات دالة:ياسمين صبري

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