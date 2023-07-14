ياسمين صبري توجه رسالة غير متوقعة لعادل إمام و زوجته

البوابة-أشادت النجمة ياسمين صبري بجو العمل مع الثنائي محمد و رامي عادل إمام ابني الزعيم عادل امام، حيث وجهت الفنانة رسالة للنجم عادل إمام و زوجته، بسبب حسن تربيتهما لابنيهما .

وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها ببرنامج (et بالعربي): (بوجه تحية لمحمد إمام، بستمتع فى العمل معاه جدًا وإحنا فاهمين بعض، وأستاذ رامي أول مرة اشتغل معاه واتشرفت بالعمل معه، وهو مخرج حساس ودمه خفيف، وبيحس بالممثل وبتعبه).

ياسمين صبرى تابعت موجهة رسالة للزعيم وزوجته قائلة: (عايزة أوجه تحية غير متوقعة لوالدة محمد ورامي إمام الأستاذة هالة...يا زين ما ربت والله، والأستاذ عادل إمام يا زين ما اختار).

و يجتمع النجم محمد إمام مع شقيقه المخرج رامى إمام للمرة الثانية من خلال الفيلم السينمائي (أبو نسب)الذي يتم تصويره حالياً ويشارك في بطولته كل من ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، و هالة فاخر ، و من تأليف أمين وتار.