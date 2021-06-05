ياسمين صبري تنفي السخرية و الإساءة لمحمد رمضان

نفت الفنانة ياسمين صبري ، ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن سخريتها على أزمة الفنان محمد رمضان؛ حيث تداول الجمهور تعليقا لصفحة موثقة باسمها على (فيسبوك) تقول من خلاله (ضحكتني).

و قالت ياسمين صبري، من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بأغلاقه .. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن النجم محمد رمضان أثار الجدل بعد إعلان التحفظ على أمواله، حيث خرج في فيديو قصير مفاجئ على حسابه على (إنستجرام)، ليعلن إبلاغه من إحدى البنوك اليوم، بقرار التحفظ على أمواله، ليعود محمد رمضان إلى التريند مجدداً بذلك الفيديو .

و رغم أن الفيديو الذي نشره محمد رمضان يبدو وكأنه تضحية من الفنان محمد رمضان بأمواله فداء الدولة إلا أنه استفز الجمهور ربما بدون قصد، ببعض الكلمات التي قالها خلال الفيديو الأخير .

وقال رمضان : (الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة),

وكشف مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن السبب الحقيقي وراء الحجز (الإداري) على أموال محمد رمضان يرجع إلى لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في قضية فصله من الخدمة إبريل/أيار الماضي.

ويعود التحفظ إلى تسليم أسرة الطيار الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولي cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.