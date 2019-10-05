ياسمين صبري ردًا على منتقدي فستانها في مهرجان الجونة: "سعيدة إنه مش عريان" (صور)

ردّت الفنانة المصرية ياسمين صبري على انتقادات بعض جمهورها بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، حيث ارتدت فستانًا أخضر، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة لكونه ليس عاريًا.

ونشرت ياسمين عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، سؤالًا من أحد متابعيها إذا ما كانت انتقادات فستانها بمهرجان الجونة قد أغضبتها، مجيبة أنها لم تشعر نهائيًا بالغضب.



وأوضحت: "فستان ومظبطش.. الموضوع بسيط.. كنت سعيدة بس أنه مش عريان".



ووجه أحد متابعيها سؤالًا آخر لها، قائلاً: "أقرب الأماكن لقلبك إيه؟"، وردت ياسمين قائلة: "لندن"، وحول رأيها في مستوى اللاعب الدولي "نيمار"، قالت: "ضيع نفسه حتى الآن.. هو فين؟".



جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" في موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: