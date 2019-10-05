ياسمين صبري توضح قصة ابنتها المقيمة في لندن

تحدث الفنانة ياسمين صبري بشكل مباشر لأول مرة عن قصة ابنتها المقيمة مع والدتها في إنجلترا، وذلك من خلال طلبها من متابعيها على (انستجرام) طرح أي سؤال عليها.

ياسمين نفت بشكل قاطع أن يكون لديها ابنة، وذلك بعد أن وجه لها سؤالاً (هو انتي فعلا عندك بنوتة؟) فردت: (لا)، وكانت قصة ابنة ياسمين انطلقت بقوة بعد إعلان طلاقها، حيث تردد أن لديها ابنة ولدت في أمريكا وتقيم حالياً مع والدتها في إنجلترا، حسب موقع مجلة ليالينا.

من جهة أخرى، كشفت ياسمين صبري أنها تحب السفر إلى لندن كثيراً وأنها من أحب البلاد إلى قلبها، لتكشف أنها تخطط حالياً للإقامة خارج مصر.

وعن الانتقادات التي وجهت لها بسبب فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي اعتبر من أسوأ الإطلالات، قالت ياسمين صبري أنها لم تزعج من الأمر قائلة: (فستان ومظبتش الموضوع بسيط).