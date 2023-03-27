ياسمين صبري تدعم رحمة أحمد بعد تعرضها للهجوم.. وهذه نصيحتها لـ"مربوحة"

تعرضت الفنانة المصرية رحمة أحمد لموجة انتقادات منذ بداية عرض الحلقات الأولى من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي 7"، حيث أبدى الكثيرون عن عدم إعجابهم بشخصية "مربوحة"، إلَّا أنها لقيت دعمًا كبيرًا من زملائها الفنانيين والنجوم.

ياسمين صبري توجِّه نصيحة لـ رحمة أحمد

ونصحت الفنانة ياسمين صبري زميلتها رحمة بعدم الاكتراث بالتعليقات السلبية التي اعتبرتها دليلًا على نجاحها، وكتبت في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "مربوحة انتي جميلة وفي مكانك الصح.. اوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي. دة عشان نجحتي كل دة بيحصل".

الفنانون يدافعون عن رحمة أحمد

من جهته، دشن الفنان محمد جمعة حملة دفاع عن "مربوحة" وشارك العديد من لقطات شاشة للمنشورات التي تهاجم رحمة، مؤكدًا أنها مقصودة وموحدة، ومشيرًا إلى أنها تقف وراءها حسابات وهمية ولجان إلكترونية، وكتب في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "طيب أنا ممكن أسامح أي حد، إلا اللي يقول الكلام ده، رحمة أحمد موهبة عظيمة. إحنا كسبناها، وأنا من أشد المعجبين بيها".

كما دافع الفنان المصري كريم فهمي عن زميلته مهاجمًا اللجان الممولة لمهاجمتها، وكتب: "اللجان مرعبة، لو مش قادر خلاص ادفع عشان اللجان تشكر فيك بس أمانة عليك بلاش تأذي ممثل أو ممثلة في رزقه.. اتنافسوا بشغلكوا مش بلجانكوا”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبدين دعمهم لمربوحة، فكتبت إحداهن متساءلة: "هو انا ليه حاسس ان حد عامل حملة ضد مربوحة.. انا ما شفتش المسلسل السنة دي..واتبضنت من اعلاناتها..بس منين كنتم بتقولوا عليها كده السنة اللي فاتت والسنة دي غيرتم رايكم.. الموضوع مريب يا اما انتم غنم بتغيروا رايكم مع الرايجة علشان الموضة كده".

وأضافت أخرى: "ليه شغل اللجان الرخيص المدفوع الأجر ده مع ممثلة موهوبة طلعت بمجهودها بدون واسطة او مساعدة من اي حد والا هي حتي محسوبة علي أبناء العاملين..ليه ..لمصلحة مين..رحمة انت ممثلة موهبة وفي شخص ما كاره نجاحك ".

