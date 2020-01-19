ياسمين عبد العزيز تُثير الشكوك حول علاقتها بـ "أحمد العوضي".. وهكذا رد طليقها!

احتفلت الممثلة المصرية "ياسمين صبري" بعيد ميلادها الـ40 منذ أيام وسط حفل حضره عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم الفاخرة.

تألقت ياسمين بفستان قصير أبرز منحيات جسدها بطريقة جميلة وشاركت صُور الحفل من عبر حسابها في إنستغرام، ظهر فيها نخبة من الوجوه المعروفة من بينهم "كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد العوضي، منى الشاذلي، وغيرهم.."

وما لم يكن متوقعاً أن تأخذ صورة ياسمين إلى جانب الفنان "أحمد العوضي" ضجة كبيرة، بسبب ظهورها بأوضاع متقاربة وصفت بالرومانسية مما أثارت التساؤلات عن طبيعة علاقتهما، وهل هناك مشروع زواج منتظر بينهما.

من جهة أخرى، رد شقيق الفنانة ياسمين على التساؤلات حول ارتباط الثنائي بـ "حقيقه خبر ياسمين أو نفيه لا تعليق ولا أهتم! وكفايه اتصال من الإخوة الصحفيين وشكرا".

في نفس السياق، انتشرت صور للممثلة "ريهام حجاج" وهي في أحضان زوجها وطليق ياسمين "محمد حلاوة" مما اعتبره البعض رداً على ياسمين خاصةً أن صور الحجاج انتشرت بعد صور ياسمين بمدة قصيرة.

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يذكر أن ياسمين كانت قد انفصلت عن زوجها السابق محمد حلاوة بعد علاقة استمرت مدة 17 عاماً أثمر عنها طفلان "ياسمين وسيف الدين".

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