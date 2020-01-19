ماجد المهندس يكشف وصية تركي آل الشيخ له قبل دخوله غرفة العمليات!

فاجا الفنان ماجد المهندس الجمهور الحاضر خلال حفله الأخير في السعودية، وكشف عن دخول مستشار هيئة الترفيه العامة تركي آل الشيخ إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات في أوروبا.
وتحدث المهندس مع الجمهور على المسرح عقب تكريمه من قبل هيئة الترفيه، وقال بأنه تواصل هاتفيًا مع المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده، وأشار المهندس أن هذه المكالمة تمت بينه وبين تركي آل الشيخ قبل أن يدخل الأخير لغرفة العمليات لإجراء الجراحة.
وأوضح المهندس أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.
#ماجد_المهندس: تواصلت مع معالي المستشار تركي ال الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات.. وأهديه هذه الأغنية المحببة إليه@Neshan @salhendi@majidalmohandis@Turki_alalshikh #ليلة_البرنس#ليله_البرنس_ماجد_المهندس#ماجد_المهندس#ليالي_الأساطير#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/sOLQ35Pho1— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 17, 2020
وكان ماجد المهندس قد أحيا حفله الغنائي مساء يوم الجمعة الماضي في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات ليالي الأساطير وتحت عنوان ليلة البرنس ماجد المهندس.
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