ماجد المهندس يكشف وصية تركي آل الشيخ له قبل دخوله غرفة العمليات!

فاجا الفنان ماجد المهندس الجمهور الحاضر خلال حفله الأخير في السعودية، وكشف عن دخول مستشار هيئة الترفيه العامة تركي آل الشيخ إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات في أوروبا.

وتحدث المهندس مع الجمهور على المسرح عقب تكريمه من قبل هيئة الترفيه، وقال بأنه تواصل هاتفيًا مع المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده، وأشار المهندس أن هذه المكالمة تمت بينه وبين تركي آل الشيخ قبل أن يدخل الأخير لغرفة العمليات لإجراء الجراحة.

وأوضح المهندس أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.

وكان ماجد المهندس قد أحيا حفله الغنائي مساء يوم الجمعة الماضي في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات ليالي الأساطير وتحت عنوان ليلة البرنس ماجد المهندس.

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