ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة الساحرة

البوابة-شاركت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة من احدث اطلالة لها على صفحتها الخاصة بموقع (إنستغرام) نالت إعجابا شدبدا من جمهورها الكبير الذي أشاد بجمالها و اناقتها.

وظهرت ياسمين بفستان أنيق من الساتان الزيتي و اعتمدت تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجا ترابيا أبرز جمال ملامحها، و نسقت مع فستانها اكسسوارات ملائمة.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل (ضرب نار)من تأليف ناصر عبد الرحمن و إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي و آخرين.