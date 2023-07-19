ياسمين عبد العزيز و زوجها في أحدث ظهور لهما:(ما بيضحك أهوووو)

البوابة-نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صورًا عبر حسابها على موقع (انستغرام) برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي

وظهرت ياسمين عبد العزيز و العوضي في الصورة وهما يرتديان اللون الأبيض و علقت عليها قائلة: (ما بيضحك أهوووو)، بدوره رد أحمد العوضي على ياسمين عبد العزيز بوضع وجه ضاحك، في الوقت الذي أثارت فيه الصورة ردود فعل من جانب متابعيها ممن حرصوا على التفاعل معها و الرد عليها خلال تعليقات عديدة.

يذكر أن الثنائي قدما معا مسلسل (ضرب نار) و الذي عرض في شهر رمضان المنقضي الى جانب كل من سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، و إخراج مصطفى فكري.