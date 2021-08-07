ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى و تستكمل علاجها في منزلها

أكد النجم أحمد العوضي، أن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز غادرت المستشفي لتعود إلى منزلها وذلك بعد فترة قضتها في المستشفي بسبب إجرائها عملية جراحية.

وأوضح العوضي أن ياسمين عبد العزيز تخضع لرعاية طبية شديدة؛ في منزلها وذلك من أجل إتمام شفائها.

وكان الفنان أحمد العوضى شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) من خلال فيديو أهداه إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تضمن الفيديو صورًا لزوجته على أنغام أغنية لوائل كفورى، التي تحمل اسم (يا ويلي من حبه)، وما أن نشر الفيديو حتى توالت التعليقات عليه من قبل متابعيه ممن حرصوا على الدعاء لياسمين عبد العزيز من أجل التعافى من أزمتها الصحية وشفائها.

وكان النجم أحمد العوضى، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، أعلن فى وقت سابق من الشهر الماضي، عن دخولها المستشفى فى حالة خطيرة، ليطلق عشاق النجمة الدعوات لشفاء نجمتهم، ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية، لكن بفضل دعوات محبيها تحسنت حالتها الصحية – بحسب ما أعلنه زوجها.

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية، ثم استكمال علاجها في منزلها.