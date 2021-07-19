بعد تدهور حالتها الصحية، ماهي متلازمة الصدمة التسميمية التي أصابت ياسمين عبدالعزيز‎؟

متلازمة الصدمة التسمُّمية هي إحدى المضاعفات النادرة والمهدِّدة للحياة، والتي تنشأ عن أنواع محددة من العَدوى البكتيرية. غالبًا ما تحدث متلازمة الصدمة التسمُّمية بسبب السموم التي تنتجها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، لكن قد تحدث الإصابة أيضًا بسبب السموم التي تنتجها بكتيريا المجموعة أ العقديَّة.

يُمكِن أن تُؤثِّر متلازمة الصدمة التسمُّمية في أي شخص، بما في ذلك الرجال والأطفال والنساء اللاتي تجاوزن سن اليأس. وتشمل عوامل الخطر لمتلازمة الصدمة التسمُّمية الجروح الجلدية والجراحة، بالإضافة إلى استخدام السدادات القطنية وغيرها من الأدوات، مثل أكواب الدورة الشهرية، أو إسفنجات وعَوَازل منع الحمل.

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية حُمًّى شديدة مفاجئة

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية انخفاض ضغط الدم

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية القيء أو الإسهال

طفح جلدي يشبه الحرق الشمي وبخاصة على راحتي اليدين والكعبين

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية التشوُّش

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية آلام العضلات

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية احمرار عينيك وفمك وحلقك

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية النوبات المرضية

أعراض متلازمة الصدمة التسمُّمية حالات الصداع

علاج متلازمة الصدمة التسمُّمية

إن شدة هذا المرض غالباً ما تتضمّن دخول المستشفى. دخول وحدة العناية المركزة هو في معظم الأحيان ضروري لتوفير العناية اللازمة (للتحكم بالسوائل، التهوئة، علاج استبدال الكلى والدعم مؤثر في التقلص العضلي) ولا سيما في حال فشل العديد من أجهزة الجسم. يجب التخلص من مصدر الإصابة أو تصريفها إذا أمكن. يجب التخلص من الخراجات. أي شخص يرتدي حشا عليه إزالته فور ظهور الأعراض. النتائج تكون أضعف عند الأشخاص الذين لم تتم إزالة مصدر الإصابة لديهم.

متى تجب زيارة الطبيب؟

إذا كانت لديك علامات أو أعراض متلازمة الصدمة السمية.

وهذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنتِ قد استخدمتِ مؤخرًا فوط التامبون القطنية أو إذا كانت لديك عدوى في جرح ما أو التهاب جلدي.

عوامل خطر متلازمة الصدمة التسمُّمية

من الممكن أن يُصاب أي شخص بمتلازمة الصدمة التسمُّمية. حوالي نصف حالات متلازمة الصدمة التسمُّمية المصاحبة لبكتيريا المكورات العنقودية تحدث لدى النساء في سن الحيض، بينما تحدث الحالات الباقية لدى النساء الأكبر سنًا والرجال والأطفال. وقد تحدث الإصابة بمتلازمة الصدمة التسمُّمية المكورة العقدية لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

وترتبط متلازمة الصدمة التسمُّمية بما يلي:

وجود جروح أو حروق على جلدك

الخضوع لعملية جراحية مؤخرًا

استخدام إسفنجات أو عَوَازل مانعة للحمل، أو سدادات قطنية فائقة الامتصاص، أو أكواب الدورة الشهرية

الإصابة بعَدوى فيروسية، مثل الإنفلونزا أو الحُماق (الجدري)

مضاعفات متلازمة الصدمة التسمُّمية

الصَّدمَة

الفشل الكلوي

الوفاة

طرق الوقاية من متلازمة الصدمة التسمُّمية

لم تعد الشركات المصنعة للسدادات القطنية التي تباع في الولايات المتحدة تستخدم المواد أو التصميمات التي كانت مرتبطة بمتلازمة الصدمة السمية. وتشترط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا على الشركات المصنعة استخدام نظم القياس والملصقات المعيارية بشأن الامتصاص وطباعة الإرشادات على العبوات.

إذا كنت تستخدمين السدادات القطنية، فاقرئي الملصقات واستخدمي السدادة القطنية ذات أقل قدرة امتصاص ممكنة. يجب تغيير السدادات القطنية بشكل متكرر، كل أربع أو ثمان ساعات على الأقل. استخدمي الفوط الصحية الصغيرة بدلا من استخدام السدادات القطنية والمناديل الصحية عندما يكون التدفق خفيفًا.

يمكن أن يتمرر حدوث متلازمة الصدمة السمية. وقد يصاب بها مرة أخرى من أصيب بها من قبل. فإذا كنتِ قد تعرضتِ للإصابة بمتلازمة الصدمة السمية أو عدوى مكورات عنقودية أو عدوى بكتيرية خطيرة سابقًا، فلا تستخدمي السدادات القطنية.

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