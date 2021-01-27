"يا ويلك من بسمة".. الجمهور يتوعد تامر حسني!

تداول رواد السوشال فيديو للفنان المصري تامر حسني خلال تواجده في حفل ميلاد إحدى الفتيات، ويدخل حسني الحفل ممسكًا كيكة الميلاد التي عليها صورة صاحبة العيد ميلاد والتي بحسب تصريحات الجمهور صديقته، لتتفاجأ هي وتصرخ من فرحتها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع مستذكرين زوجة الفنانة المصري، المغربية نجمة ستار أكاديمي بسمة بوسيل، وقصة خلافهما التي وقعت قبل مدة. وانهالت التعليقات على الفيديو وجاءت في مجملها حول ردة فعل بوسيل بعد مشاهدتها هذا الفيديو ومن أبرزها: "ياويلك من بسمة والبوست اللي راح ينزل علي صفحتها الصبح".

وانتقدت متابعة أخرى تصرف حسني وكتبت في تعليقها: "انسسسسسان مستهتر ومهززئ بالتعامل صديقتو وااله اتمنى انك يا بسمة تنفصلي عنه بدل هاته البهدلة كل يووم".

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد أثارت حالة من الجدل قبل مدة عند إعلانها عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها تامر حسني، مؤكدة من خلال منشور لها أن هذه المشاكل ستصل في علاقتهما إلى الطلاق. وحول أسباب هذه المشاكل كشفت بعض المصادر أن غيرة بوسيل هي السبب خاصة أن تامر حسني لديه العديد من المعحبات وهو عادة لا يرفض تقربهن منه مما تسبب بوقوع أزمة كبيرة بينه وبين زوجته.

وبعد فترة من الخلاف وتدخل عدد كبير من الاصدقاء بينهما، كما تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام في هذا الخلاف وطلبت منهما حله والعودة إلى بعضهما، أعلن تامر حسني بمنشور عبر أنستغرام عن عودة المياة إلى مجاريها معاتبًا زوجته لمشرها خلافتهما امام الجمهور وقال في منشوره:

"بسمة حبيبتي للأسف أنت مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا؛ علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة .أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، أنت حبيبتي وأم ولادي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من أي حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للأسف أنت عارفة إن فيه ناس في طبيعتهم حرب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم، بس أنت اللي هتخلصي من فكرة أنك تسمعيهم، مع إنك ما كنتيش كدا .يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، فعلا أنا باشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك دلوقتي زعلانة إنك كتبتي كدا، هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا، لكن أنت أشركتي الجمهور الكريم، فكان لازم أرد هنا بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا، وبينا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب. متهورة بس بحبك".

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