يسرا اللوزي تتصدر (الترند) لهذا السبب...

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي أمس الأربعاء، مؤشرات البحث على جوجل، الأكثر رواجا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان بدء تصويرها مسلسلها الجديد (بين السما والأرض)، المأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي تحمل الاسم.

وكشفت يسرا اللوزي، أنها بدأت تصوير مشاهد مسلسلها الجديد، والذي تدور أغلب أحداثه داخل لوكيشن على شكل مصعد ، وتستمر فى هذا اللوكيشن الأساسي للمسلسل لمدة 15 يوما حتى الانتهاء من تصوير أخر مشهد.

مسلسل (بين السما والأرض) بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

هذا و قد تم تقديم (بين السما والأرض) في فيلم سينمائي تم عرضه عام 1960، وشارك فى بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.