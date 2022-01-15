يسرا اللوزي تحذر من عمليات النصب و الإحتيال بإسمها

حذرت النجمة يسرا اللوزي من صفحة مجهولة تنتحل اسمها وشخصيتها، لجمع الأموال والتبرعات من الجمهور، مؤكدة أنها ليست لها صفحات على موقع (فيسبوك) سوى صفحتها الموثقة، وأنها لم تطالب أحدًا بالتبرع، مشيرة إلى أنها ليست مسؤولة عن أى تصرفات غير قانونية تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتها.

ونشرت يسرا، عبر صفحتها الرسمية الموثقة على( فيسبوك)، صورة من الصفحة المجهولة، صحبتها بتعليق: (برجاء الإبلاغ عن هذه الصفحة وعدم التبرع عشان ده نصب واحتيال.. ليس لدي أي صفحات أخرى على (فيسبوك) ولم أطالب بأي تبرعات ولست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتي، شكراً للجميع).

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة فيلم (المحكمة) الذي عُرض بموسم رأس السنة، والذي يجمع في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم غادة عادل وفتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

و تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول يوم كامل في المحكمة من الصبح حتى العصر، ويعرض 8 قضايا بقصص مختلفة.