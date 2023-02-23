يسرا تتعرض لوعكة صحية و هذا هو وضعها الحالي

البوابة-طمأنت النجمة يسرا جمهورها على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية ألزمتها البقاء في المنزل وإيقاف تصوير مسلسلها الرمضاني (ألف حمد الله على السلامة).

وقالت يسرا في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية : (أصبت بدور برد شديد منذ 6 أيام، وأخذت علاج والحمد لله أتحسن ببطء، ومن هذا البرد حصلي حالة التهابات في العينين، ودموع لا تنتهي وبقالي 5 أيام في السرير).

هذا و تخوض يسرا السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد (1000 حمد لله على السلامة) والتي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد خلال الأحداث دور دكتور للإعلام تدعى (سميحة جاهين).

مسلسل (1000 حمد الله على السلامة) تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.