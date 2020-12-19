يسرا تحصد جائزة (دير جيست) لأفضل ممثلة دراما

حصدت النجمة الكبيرة يسرا جائزة أفضل ممثلة في الدراما من مؤسسة (دير جيست) لعام ٢٠٢٠، عن مسلسل (خيانة عهد)، وهو المسلسل أيضا الذي حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، ومن المقرر ان يتم منح الحوائز للنجوم خلال الحفل.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز (دير جيست) النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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